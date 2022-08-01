В Пермском крае кто-то украл зонтик у скульптуры, посвященной брошенным животным

Фото: Николай Карелов

Месяц назад в городе Лысьве Пермского края появился необычный арт-объект - металлическая скульптура «Ожидание», представляющая собой двух маленьких щенков под брошенным зонтиком. Его создал местный скульптур Николай Карелов, который давно хотел сделать для жителей что-то необычное, что вызывало бы у них сострадание.

Новый арт-объект стал трогательным дополнением городского пейзажа в детском парке у пруда. Но сегодня в группе Лысьвы в соцсети «ВКонтакте» одна из местных жительниц опубликовала запись: «Кто-то украл зонтик».

Под постом набралось много гневных комментариев, не обошлось и без шуток: «Вчера к вечеру дождь пошел, видимо, кому-то понадобился». Возмущаться и искать хулиганов можно долго, но хотим напомнить, что в зонтике скульптуры была копилка, а ключ от нее передали сотрудникам лысьвенского приюта для брошенных животных. Все собранные средства из которой должны были пойти на помощь пушистым хвостикам.

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