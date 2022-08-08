В Прикамье снова пройдет двухдневный фестиваль спорта и музыки White Fest 2023

Фото: Первое Пермское Беговое сообщество

Два дня, четыре вида спорта: бег, северная ходьба, велогонка, плавание, а также масштабный концерт и 800 участников из десяти регионов России - так прошел White Fest 2022 года, который провела команда «Первого Пермского Бегового сообщества».

- Получив положительный отклик пермяков и гостей региона, мы уже планируем новый фестиваль в Кунгурском районе в 2023 году и рассчитываем на расширение географии участников, - сообщают организаторы.

В рамках празднования юбилея Перми, White Fest 2023 станет одним из важных событий, продвигающих позитивный образ региона в стране.

В фестивале приглашают принять участие любителей и профессиональных спортсменов, а также семьи и команды, которые готовы преодолеть одну из самых живописных и сложных беговых трасс Пермского края: от села Бым до Белой горы.

Зарегистрироваться в качестве участника на White Fest 2023 можно здесь.

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