В год 300-летия Перми состоится фестиваль «Рождение рек»

События Летнего фестиваля «Рождение рек» пройдут и на набережной Камы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ключевым событием празднования 300-летия Перми станет Летний фестиваль «Рождение рек». Об этом сообщила заместитель председателя регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.

Фестиваль продлится три месяца – с июня по август 2023 года. В его рамках состоятся открытые показы Пермского театра оперы и балета, фестиваль уличных театров, Экофест, Джазовый фестиваль и «Все стили в силе».

А первым мероприятием, приуроченным к 300-летию Перми, станет Рождественский фестиваль, который объединит традиционный фестиваль ледовой скульптуры на эспланаде и массовые спортивные мероприятия.

В течение всего юбилейного года в Перми будут проходить большие мероприятия, в том числе всероссийские и международные. В апреле состоится Детский фестиваль искусств, который будет организован совместно с «Союзмультфильмом». С 15 по 20 мая в Перми пройдет «Российская студенческая весна». 2 и 3 сентября город примет Международный форум «Россия – спортивная держава». В число событий юбилея включены также Дягилевский фестиваль и фестиваль документального кино «Флаэртиана».

- Запланированы также знаковые мероприятия в столицах и городах России – чтобы страна увидела великую пермскую культуру, - рассказала Наталья Галкина.

В июне Пермский театр оперы и балета выступит в Санкт-Петербурге в рамках культурной программы Международного экономического форума. Осенью и зимой выставки экспонатов из коллекций пермских музеев пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Полная программа празднования 300-летия ст анет известна в конце августа.