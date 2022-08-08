Синоптики рассказали, когда в Перми пойдет дождь

Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали, что по мере ослабления антициклона уже сегодня над Пермским краем начали формироваться локальные участки с короткими ливнями и грозами.

Одна такая конвективная ячейка образовалась прямо над Пермью, что вызвало короткий ливень в районе университета. С завтрашнего дня дожди будут не такими локальными и более интенсивными.

В целом, наступившая неделя ожидается жаркой, как предыдущая. Средняя температура воздуха окажется на 3-5 градусов выше климатической нормы. А количество осадков составит всего 40-60% от нормы.

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