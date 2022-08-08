В Прикамье на неделе сохранится сухая и жаркая погода

Новая неделя снова порадует любителей жары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае жара спадет только к концу недели. Прогнозом поделились в научно-популярном проекте «Метеоролог и я».

В целом, наступившая неделя ожидается жаркой и сухой, как предыдущая. Средняя температура воздуха окажется на 3-5 градусов выше климатической нормы. А количество осадков составит всего 40-60% от нормы.

В понедельник будет жарко и сухо. По краю – до +32 градусов. Во вторник на юге погода не поменяется, в других районах края – возможны ливни. Как и в среду.

Чуть похолодает в четверг и в пятницу. В последний день рабочей недели температурный максимум может дойти до +28 градусов. В эти два дня также возможны кратковременные дожди.

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