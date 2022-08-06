В центре Перми обрушилась крыша столовой при больнице

Фото: Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП»
В центре города обрушилась крыша столовой Краевой клинической больницы, сообщает Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП».
В результате происшествия никто не пострадал, но значительные повреждения получили несколько машин, припаркованных возле здания 1960 года постройки.
В настоящее время проводится экспертиза и выясняются обстоятельства произошедшего.
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