В центре Перми обрушилась крыша столовой при больнице

Фото: Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП»

В центре города обрушилась крыша столовой Краевой клинической больницы, сообщает Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП».

В результате происшествия никто не пострадал, но значительные повреждения получили несколько машин, припаркованных возле здания 1960 года постройки.

В настоящее время проводится экспертиза и выясняются обстоятельства произошедшего.

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