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Происшествия4 июля 2021 19:29

Обрушение стены в центре Перми попало на видео

Сегодня в городе прошел сильный ливень
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: "Мой город Пермь".

Фото: "Мой город Пермь".

Сегодня в Перми прошел сильный ливень. Дороги превратились в полноводные реки, затопило магазины, дома, остановки. А в центре Перми обрушилась часть стены и забор. Момент обрушения опубликовали в сообществе "Мой город Пермь".

Обвал стены и ограждения в центре Перми. Видео: Мой город Пермь/ВКонтакте

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