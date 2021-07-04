Обрушение стены в центре Перми попало на видео

Фото: "Мой город Пермь".

Сегодня в Перми прошел сильный ливень. Дороги превратились в полноводные реки, затопило магазины, дома, остановки. А в центре Перми обрушилась часть стены и забор. Момент обрушения опубликовали в сообществе "Мой город Пермь".

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