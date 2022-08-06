Жители Прикамья несут цветы и игрушки на место гибели 13-летней девочки

Фото: Telegram-канал «Березниковский рабочий»
Цветы и игрушки несут жители Березников к месту, где под колесами бетономешалки 5 августа погибла 13-летняя девочка.
- Второй в нашем городе стихийный мемориал в память о ребенке, погибшем в ДТП - за один весенне-летний сезон, - сообщает Telegram-канал «Березниковский рабочий».
Напомним, несчастный случай произошел рядом со стройплощадкой по улице Строителей. С территории выезжал «КамАЗ», за рулем которого был 28-летний водитель. В это время по тротуару на велосипеде каталась девочка. Огромный грузовой автомобиль, оборудованный вращающейся емкостью для перевозки бетона, наехал на ребенка. От полученных травм девочка сразу скончалась.
В данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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