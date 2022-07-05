Водитель иномарки сбил в Пермском крае 11-летнего мальчика-велосипедиста

Водитель на Ford сбил юного велосипедиста, который не спешился, пересекая проезжую часть дороги.

В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал 11-летний мальчик, ехавший на велосипеде. Увы, ребенок сам отчасти был виноват в произошедшем, так как не соблюдал правила дорожного движения.

- Авария случилась 1 июля в 16 часов 12 минут на улице Вашляева, - сообщает Госавтоинспекция Лысьвенского городского округа. – За рулем иномарки Ford находился 39-летний местный житель. Он допустил наезд на 11-летнего ребенка, который управляя велосипедом, пересекал проезжую часть дороги, не спешившись с велосипеда и не убедившись в безопасности перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия юный велосипедист сломал ногу. По факту ДТП проводится проверка.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru