Тело пропавшего в Кунгуре 21-летнего парня нашли в озере

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спустя почти три месяца в Кунгуре нашли тело пропавшего 21-летнего Александра К.

Напомним, вечером 14 мая молодой человек отдыхал вместе с друзьями в гаражном кооперативе по улице Криулинской. Около 3.00 он отправился в сторону дома, где его ждала гражданская жена и маленький сын, но к семье Александр так и не вернулся...

Уже утром парня искали десятки человек: родственники, полицейские, волонтеры. Привлекли даже водолазов, чтобы исследовать близлежащие водоемы. Странно, но не было ни одной зацепки.

К несчастью, сегодня утром Александра нашли мертвым в озере по улице Ириловская набережная, недалеко от его дома. Видимых следов насилия на теле погибшего нет. Истинную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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