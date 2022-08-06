В Перми нашли мертвым пропавшего 5 августа молодого мужчину

Фото: Александр ГЛУЗ

В пятницу, 5 августа, в Орджоникидзевском районе Перми пропал 30-летний Андрей П. В 6.00 утра он вышел из офиса по улице Янаульской и с тех пор не выходил на связь.

Сегодня волонтеры поискового отряда «Регион 59» сообщили, что мужчину нашли мертвым. Об обстоятельствах гибели ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что 6 августа нашли тело пропавшего в мае 21-летнего Александра К. Его достали из озера по улице Ириловская набережная в Кунгуре.

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