Бездомные поделятся историями из своей жизни с пермяками

Бездомные расскажут о том, почему они оказались на улице, что пережили и как с этим справились. Фото: Афиша Пермь / ВКонтакте

8 августа в 18.30 в сквере у Пермского театра оперы и балета откроется необычная уличная выставка. Местные жители и туристы смогут увидеть портреты бездомных людей и узнать истории их жизни. Своими рассказами поделились подопечные центра помощи людям в беде «Территория передышки». Мероприятие посетят и сами герои выставки.

Бездомные расскажут о том, почему они оказались на улице, что пережили и как с этим справились.

- Все они очень разные и мало отличаются от обычных людей, тоже смеются, шутят и сопереживают. Познакомившись с героями выставки, вы поймете, что не так уж важно, живет человек на улице или нет, главное - хочет ли он изменить ситуацию и есть ли рядом те, кто поддержит его в этом стремлении, - рассказывают организаторы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ключевым событием 300-летия Перми станет трехмесячный фестиваль

В рамках него пройдут несколько крупных мероприятий (Подробнее...)