Бездомные поделятся историями из своей жизни с пермяками

Бездомные расскажут о том, почему они оказались на улице, что пережили и как с этим справились. Фото: Афиша Пермь / ВКонтакте
8 августа в 18.30 в сквере у Пермского театра оперы и балета откроется необычная уличная выставка. Местные жители и туристы смогут увидеть портреты бездомных людей и узнать истории их жизни. Своими рассказами поделились подопечные центра помощи людям в беде «Территория передышки». Мероприятие посетят и сами герои выставки.
Бездомные расскажут о том, почему они оказались на улице, что пережили и как с этим справились.
- Все они очень разные и мало отличаются от обычных людей, тоже смеются, шутят и сопереживают. Познакомившись с героями выставки, вы поймете, что не так уж важно, живет человек на улице или нет, главное - хочет ли он изменить ситуацию и есть ли рядом те, кто поддержит его в этом стремлении, - рассказывают организаторы.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ключевым событием 300-летия Перми станет трехмесячный фестиваль
В рамках него пройдут несколько крупных мероприятий (Подробнее...)