Ключевым событием 300-летия Перми станет трехмесячный фестиваль

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ключевым событием празднования 300-летия Перми станет Летний фестиваль «Рождение рек». Об этом сообщили на заседании регионального оргкомитета «Пермь-300».

Фестиваль продлится три месяца - июнь-август 2023 года. В его рамках состоятся открытые показы театра оперы и балета, фестиваль уличных театров, Экофест, Джазовый фестиваль и «Все стили в силе».

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