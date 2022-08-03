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Общество3 августа 2022 7:43

Ключевым событием 300-летия Перми станет трехмесячный фестиваль

В рамках него пройдут несколько крупных мероприятий
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ключевым событием празднования 300-летия Перми станет Летний фестиваль «Рождение рек». Об этом сообщили на заседании регионального оргкомитета «Пермь-300».

Фестиваль продлится три месяца - июнь-август 2023 года. В его рамках состоятся открытые показы театра оперы и балета, фестиваль уличных театров, Экофест, Джазовый фестиваль и «Все стили в силе».

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