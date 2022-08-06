Экс-депутату заксобрания Прикамья Александру Телепневу продлили домашний арест

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Срок предварительного следствия по уголовному делу экс-депутату заксобрания Александру Телепневу продлили еще на месяц, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Согласно постановлению суда от 3 августа, до 7 сентября Александру Телепневу запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов. Также ему разрешены утренние и вечерние прогулки.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют по статье «Хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия». 30 апреля в баре «Наташа» Александр Телепнев стал бросаться в посетителей и персонал посудой и барным стулом. Тогда пострадали два человека.

Ранее Ленинский районный суд на заседании 5 июля частично удовлетворил ходатайство органов МВД и продлил меру пресечения экс-депутату до 7 августа.

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