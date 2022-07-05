Пермскому экс-депутату заксобрания Александру Телепневу продлили меру пресечения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ленинский районный суд Перми на заседании 5 июля частично удовлетворил ходатайство органов МВД о продлении меры пресечения бывшему депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу до 7 августа 2022 года.
Согласно решению суда, ему запрещено покидать дом, за исключением посещения следователя и участия в следственных действиях. Разрешено выйти, чтобы обратиться за медпомощью или погулять. Кроме того, Телепневу запрещено пользоваться средствами связи и общаться с фигурантами уголовного дела.
Напомним, экс-депутат обвиняется по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Так, в ночь на 30 апреля, отдыхая в баре «Наташа» он кидался в окружающих посудой и барным стулом. В результате чего пострадали два человека.
Ранее Александр Телепнев отсидел срок за жестокое избиение DJ Smash.
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