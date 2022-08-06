Пермский ГАТУ ждет студентов на бюджетные места

Если учащийся не был зачислен в рамках основного конкурса, он может подать новое заявление о согласии на дополнительное зачисление. Фото: dayperm.ru

Пермский аграрно-технологический университет (ГАТУ) объявил о дополнительном наборе студентов на свободные бюджетные места, сообщает издание «Business Class».

Основной этап зачисления проходит с 3 по 9 августа. После него в вузе освободятся бюджетные места, и будет объявлен дополнительный набор студентов. Если учащийся не был зачислен в рамках основного конкурса, он может подать новое заявление о согласии на дополнительное зачисление или принять участие в дополнительном приеме на свободные места.

Со среды, 10 августа, начнется набор на бюджетные места по направлениям: «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Агрохимия и агропочвоведение» и «Агрономия». Необходимые экзамены для поступления: русский язык, биология, химия или математика.

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