В Пермском крае начался набор студентов на обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»

Фото: permkrai.ru

В понедельник, 20 июня, в пермских техникумах и колледжах началась приемная кампания. Кроме того, стартовал набор студентов на обучение по федеральному проекту «Профессионалитет».

Выпускники могут пройти обучение по отраслям:

- машиностроение;

- сельское хозяйство;

- железнодорожный транспорт.

Всего в техникумах и колледжах Прикамья открыто более 15,9 тысяч бюджетных мест. Более 320 мест выделено рамках федерального проекта. Приемная кампания продлится до 15 августа.

В федеральном проекте «Профессионалитет» участвуют три образовательных учреждения Прикамья:

- Пермский техникум промышленных и информационных технологий имени Изгагина;

- Пермский агропромышленный техникум;

- Пермский институт железнодорожного транспорта – филиал Уральского государственного университета путей сообщения.

Ранее Дмитрий Махонин отмечал, что основным вызовом для развития экономики и промышленности нашей страны является подготовка профессиональных кадров, в том числе специалистов среднего звена.

«"Профессионалитет" поможет нам усовершенствовать систему адресного заказа на обучение специалистов, а также повысить процент трудоустройства выпускников на предприятия края», – подчеркнул глава региона.

Специальности по которым можно обучиться по программе «Профессионалитет»:

Агропромышленный техникум

- «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»;

- «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».

Срок обучения составит 2 года 10 месяцев.

ПТПИТ

оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ),

наладчик станков и оборудования в механообработке

технология машиностроения.

Программы рассчитаны на 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев соответственно.

В Пермском институте железнодорожного транспорта в течение 3 лет 6 месяцев студенты будут осваивать знания по направлениям, связанным со строительством железных дорог, путевым хозяйством, автоматикой и телемеханикой на ж/д транспорте и технической эксплуатацией подвижного состава железных дорог (локомотивов и вагонов).

В Минобре Прикамья объяснили, что выпускники школ будут зачисляться без вступительных экзаменов, по конкурсу аттестатов. С более подробнйо информацией можно ознакомится на сайтах образовательных учреждений:

- Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина – https://ptpit.ru/?p=359;

- Пермский агропромышленный техникум – http://papt59.ru/abitur/pravila/;

- Пермский институт железнодорожного транспорта – филиал Уральского государственного университета путей сообщения – https://pirt.usurt.ru.

Напомним, обучение в рамках федерального проекта будет проходить по специально разработанным экспериментальным образовательным программам. Каждое учебное учреждение будет взаимодействовать с ключевыми предприятиями и учреждениями среднего профессионального образования в крае.

Во время 25-го Петербургского международного экономического форума министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что обучение по интенсивным образовательным программам «Профессионалитета» позволит студентам на практике освоить востребованную на рынке труда профессию или специальность, а также получить максимальную поддержку в трудоустройстве.

Цель проекта «Профессионалитет» - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования, что соответствует целям нацпроекта «Образование».