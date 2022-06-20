В Пермском крае начался набор студентов на обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»

Фото: permkrai.ru
В понедельник, 20 июня, в пермских техникумах и колледжах началась приемная кампания. Кроме того, стартовал набор студентов на обучение по федеральному проекту «Профессионалитет».
Выпускники могут пройти обучение по отраслям:
- машиностроение;
- сельское хозяйство;
- железнодорожный транспорт.
Всего в техникумах и колледжах Прикамья открыто более 15,9 тысяч бюджетных мест. Более 320 мест выделено рамках федерального проекта. Приемная кампания продлится до 15 августа.
В федеральном проекте «Профессионалитет» участвуют три образовательных учреждения Прикамья:
- Пермский техникум промышленных и информационных технологий имени Изгагина;
- Пермский агропромышленный техникум;
- Пермский институт железнодорожного транспорта – филиал Уральского государственного университета путей сообщения.
Ранее Дмитрий Махонин отмечал, что основным вызовом для развития экономики и промышленности нашей страны является подготовка профессиональных кадров, в том числе специалистов среднего звена.
«"Профессионалитет" поможет нам усовершенствовать систему адресного заказа на обучение специалистов, а также повысить процент трудоустройства выпускников на предприятия края», – подчеркнул глава региона.
Агропромышленный техникум
- «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»;
- «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».
Срок обучения составит 2 года 10 месяцев.
ПТПИТ
оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ),
наладчик станков и оборудования в механообработке
технология машиностроения.
Программы рассчитаны на 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев соответственно.
В Пермском институте железнодорожного транспорта в течение 3 лет 6 месяцев студенты будут осваивать знания по направлениям, связанным со строительством железных дорог, путевым хозяйством, автоматикой и телемеханикой на ж/д транспорте и технической эксплуатацией подвижного состава железных дорог (локомотивов и вагонов).
В Минобре Прикамья объяснили, что выпускники школ будут зачисляться без вступительных экзаменов, по конкурсу аттестатов. С более подробнйо информацией можно ознакомится на сайтах образовательных учреждений:
- Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина – https://ptpit.ru/?p=359;
- Пермский агропромышленный техникум – http://papt59.ru/abitur/pravila/;
- Пермский институт железнодорожного транспорта – филиал Уральского государственного университета путей сообщения – https://pirt.usurt.ru.
Напомним, обучение в рамках федерального проекта будет проходить по специально разработанным экспериментальным образовательным программам. Каждое учебное учреждение будет взаимодействовать с ключевыми предприятиями и учреждениями среднего профессионального образования в крае.
Во время 25-го Петербургского международного экономического форума министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что обучение по интенсивным образовательным программам «Профессионалитета» позволит студентам на практике освоить востребованную на рынке труда профессию или специальность, а также получить максимальную поддержку в трудоустройстве.
Цель проекта «Профессионалитет» - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования, что соответствует целям нацпроекта «Образование».