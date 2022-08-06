Фото: Мария АНАНОВА

В выходные в Перми пройдут массовые проверки водителей. ГИБДД планирует рейд «Опасный водитель». Его целью будет пресечение грубых нарушении ПДД и предупреждение дорожно-транспортных происшествии. Кроме того, автоинспекторы выявят водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Сотрудники госавтоинспекции напоминают, за управление в нетрезвом виде водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, а за повторное правонарушение – уголовная ответственность. Жителей просят сообщать о подобных случаях по телефонам: 8(342) 246-79-00, 261-99-99 или «102».

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