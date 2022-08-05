За первое полугодие 2022 года штраф за нетрезвое вождение получили около пяти тысяч жителей Прикамья

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первое полугодие 2022 года в краевом УФССП было около пяти тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения.

Чтобы взыскать долги, 1 597 жителям края огранили выезд за пределы РФ и 154 лицам наложили арест на имущество, общая сумма которого составила более четырех миллионов рублей.

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, за шесть месяцев текущего года было окончено и прекращено почти две тысячи исполнительных производств данной категории. С правонарушителей взыскали более 37 миллионов рублей.

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