В Перми в сотнях домов на две недели отключат горячую воду

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На следующей неделе в двух районах Перми отключат горячую воду. В пермском филиале «Т Плюс» объяснили, что отключения связаны с подготовкой теплосети к отопительному сезону. Отключение горячего водоснабжения запланировано в Свердловском и Индустриальном районах.

Так, с 8 до 21 августа без горячей воды останутся жители домов на улицах Братская, Запорожская, Газеты «Звезда», Балхашская, Максима Горького, Холмогорская, Коломенская, Краснова, Малышева, Самаркандская, Старцева, Пихтовая, Пушкина, Сибирская, Суздальская, 25-го Октября, Малая Ямская, Революции, Горького, Островского.

С 8 до 22 августа краны с горячей водой пересохнут на улицах Карпинского, Танкистов, Сивкова, Снайперов, Мира, Декабристов, Формовщиков, Бабушкина, Молодежная, Парашютная. С полным списком отключений можно ознакомиться на сайте «Т Плюс».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми перекроют участок дороги на улице Петропавловской

Там буду сносить пятиэтажный аварийный дом (Подробнее..)