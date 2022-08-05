В Перми перекроют участок дороги на улице Петропавловской

Фото: архив "КП"

С 6 по 14 августа в Перми перекроют участок улицы Петропавловской - от Максима Горького до Николая Островского. Там буду сносить пятиэтажный аварийный дом. Объехать закрытую дорогу можно будет по улице Советской.

Напомним, 5 августа возобновилось автомобильное движение по Средней дамбе. Все ремонтные работы удалось завершить на два дня раньше намеченного изначально срока. С сегодняшнего дня автобусы №4, 36, 55, 63 и 67, которые ехали по Северной дамбе, вернутся к обычным маршрутам.

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