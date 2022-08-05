Житель Прикамья убил соседа, а потом поджег дом с его дамой внутри

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январе в городе Березники Пермского края 34-летний местный житель зашел в гости к соседям. Там мужчина в компании знакомого и его дамы сердца болтали и распивали алкоголь. Спустя некоторое время женщина легла вздремнуть, а между гостем и хозяином квартиры произошла ссора в результате которой, первый до смерти избил соседа. Чтобы скрыть преступление, мужчина облил бензином пол внутри дома, поджег его и скрылся. В пожаре погибла находившаяся в доме женщина.

Следователи провели 13 судебных экспертиз и допросили больше 20 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 5 томов.

Пресс-служба краевого следственного управления СК России сообщает, что расследование завершено, мужчина обвиняется по двум статьям: «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога».

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