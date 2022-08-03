Житель Прикамья чуть не убил своего малолетнего сына

Уголовное дело расследовали по двум статьям и 2 августа направили в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 декабря 2021 года в Прикамье 38-летний пьяный мужчина позвонил в дверь квартиры. Ему открыла супруга с маленькой дочуркой на руках. Он начал душить женщину и потащил ее на кухню. Двое сыновей выбежали на шум. Старший 14-летний вступился за маму, после чего мужчина переключился на него.

Женщина с младшей девочкой выбежала в подъезд, начала кричать и просить соседей о помощи. Супруги, проживающие этажом выше, вызвали полицию и скорую.

К приезду спецслужб вся квартира была в крови ребенка. Оказалось, что он терял сознание, но отец обливал его холодной водой, чтобы тот очнулся, и продолжал бить. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, ушиб почек и травму живота. Позже ему пришлось пережить операцию и реабилитацию.

Надо отметить, что хобби мужчины была охота. Естественно, у него было и ружье, которым 6 марта 2021 года он начал угрожать теще. После этого случая оружие полицейские изъяли, а лицензию на него аннулировали.

Уголовное дело расследовали по двум статьям и 2 августа направили в суд.

По информации портала «В курсе. ру» мальчик сейчас здоров, синяки прошли, но не затянулась рана на сердце. Отца он не простил, как и вся семья, которая надеется, что мужчину изолируют.

Что касается самого тирана, он свою вину отрицает. Говорит, что сына не бил, а в ту ночь, ребенок падал сам.

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