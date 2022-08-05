Житель Прикамья сообщил о массовой гибели пчел

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Фото: Мария ЛЕНЦ
26 июля в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по телефону горячей линии позвонил пчеловод, проживающий в Верещагинском районе Пермского края. Мужчина сообщил, что одно из местных предприятий агропромышленного комплекса обработало рапсовые поля инсектицидом «Рогор-с», что привело к массовой гибели пчел.
3 августа сотрудники Россельхознадзора обследовали земельный участок с/х назначения, а также населенные пункты, расположенные на границе обработки. В результате осмотра установлены признаки того, что сельхозпредприятие проводило обработку полей инсектицидами, сообщает пресс-служба ведомства.
Для подтверждения сведений, были отобраны пробы почвы с данного поля и направлены в «Свердловский референтный центр». По результатам будет ясно, какое решение принять в отношении данного сельхозпредприятия.
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