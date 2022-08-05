Житель Прикамья сообщил о массовой гибели пчел

no_titile Фото: Мария ЛЕНЦ

26 июля в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по телефону горячей линии позвонил пчеловод, проживающий в Верещагинском районе Пермского края. Мужчина сообщил, что одно из местных предприятий агропромышленного комплекса обработало рапсовые поля инсектицидом «Рогор-с», что привело к массовой гибели пчел.

3 августа сотрудники Россельхознадзора обследовали земельный участок с/х назначения, а также населенные пункты, расположенные на границе обработки. В результате осмотра установлены признаки того, что сельхозпредприятие проводило обработку полей инсектицидами, сообщает пресс-служба ведомства.

Для подтверждения сведений, были отобраны пробы почвы с данного поля и направлены в «Свердловский референтный центр». По результатам будет ясно, какое решение принять в отношении данного сельхозпредприятия.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Узбекистана в Пермь привезли тонну зараженных персиков

Теперь поставщик должен либо обеззаразить всю партию фруктов, либо уничтожить ее (Подробнее...)