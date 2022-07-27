Из Узбекистана в Пермь привезли тонну зараженных персиков

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Россельхоздандзора нашли в Перми зараженную партию персиков, привезенных из Узбекистана. Так, пришлось изолировать целую тонну плодов. А все из-за одной маленькой гусеницы.

- В ходе проведения лабораторных исследований, в продукции выявлен карантинный объект - восточная плодожорка, одна гусеница в живом состоянии, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

Теперь поставщик должен либо обеззаразить всю партию фруктов, либо уничтожить ее.

Наша справка

Восточная плодожорка хоть и не опасна для человека, но губительна для урожая. Впервые насекомое заметили в Восточной Азии откуда оно быстро распространилось по другим странам и континентам. Гусеница жадно питается плодами и побегами персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни и миндаля, повреждая растения от 40 до 100%.

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