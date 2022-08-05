Власти хотят вернуть доходы от транспортного налога в бюджет Прикамья

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти хотят вернуть доходы от транспортного налога в краевой бюджет. Сейчас деньги с него поступают в бюджеты муниципалитетов.

Первый вице-премьер Ольга Антипина на встрече депутатов заксобрания с краевым кабинетом министров сообщила, что раньше недоимка поступлений от транспортного налога до их передачи муниципалитетам составляла 28%. За 15 лет этот показатель ухудшился до 57%.

Часто собственники регистрируют машины в территориях, где сами не проживают. Из-за этого у муниципалитетов не хватает эффективных рычагов воздействия на неплательщиков. Краевые власти готовы взять на себя работу со службой судебных приставов, чтобы добиться сокращения недоимки.

Взамен правительство предлагает передать местным бюджетам поступления от налога по УСН, средства от налога на профессиональный доход, который платят самозанятые, а также увеличить дотации. Соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента Пермского края в ближайшие дни.

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