В Беларуси появится представительство Пермского края

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Вчера на заседании Совета директоров Пермского края власти обсудили продвижение местных промышленных предприятий на площадках крупных российских и международных форумов, а также в рамках деловых переговоров с руководителями других субъектов и государств.

Напомним, 28 июля делегация из Пермского края под руководством главы региона Дмитрия Махонина посетила Республику Беларусь. Во время делового визита власти обсудили вопросы сотрудничества в сферах производства лифтового оборудования, спецтехники, в лесной отрасли и других. После этого губернатор Прикамья поручил заняться вопросом об открытии в Беларуси представительства Пермского края. В настоящее время региональный Минпромторг принимает от предприятий предложения и технические задания.

- Это необходимо, чтобы регион в полной мере мог воспользоваться новыми возможностями, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, до конца года делегация от краевого правительства примет участие в работе Петербургского международного газового форума (13-16 сентября), Тюменского нефтегазового форума (20-22 сентября) и на Международной нефтегазовой выставке IDIPEC (с 31 октября по 3 ноября). 1-2 декабря регион будет принимать партнеров из других регионов у себя, на Пермском инженерно-промышленном форуме

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