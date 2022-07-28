Пермская делегация посетила Беларусь, чтобы обсудить партнерство

Фото: администрация Пермского края

Сегодня, 28 июля, делегация Пермского края во главе с главой региона Дмитрием Махониным посетила Беларусь с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Губернатор Прикамья поблагодарил Александра Лукашенко за радушный прием: «Для нас это огромная честь и колоссальная ответственность. Президент России Владимир Путин поставил задачу по расширению сотрудничества между нашими государствами. Полностью поддерживаем это решение – россияне и белорусы не просто надежные партнеры, но и братские народы».

Далее власти обсудили в Минске партнерские вопросы в социальной и экономической сферах, касающиеся машиностроения, сельского хозяйства и строительства.

- Предприятия Прикамья на протяжении долгих лет сотрудничают с компаниями республики. Ваш край богатый, а люди очень талантливые и продвинутые. Вы всегда говорите, что этот край - опора России. Я с этим абсолютно согласен, – отметил президент Беларуси.

Фото: администрация Пермского края

Дмитрий Махонин обратил внимание, что в условиях современной экономической ситуации необходимы дополнительные импульсы для консолидации в решении общих задач.

- Промышленная кооперация – это та основа, на которую мы должны опираться, – добавил глава региона.

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