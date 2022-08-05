Семья депутата Госдумы РФ от Пермского края ликвидировала две свои компании

Фото: businessman.ru

Семья депутата Госдумы РФ от Пермского края Романа Водянова ликвидировала пермские компании ООО «УралБурСтрой» и ООО «Деконом-Инвест». Соответствующие записи были внесены в ЕГРЮЛ 21 июля, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«УралБурСтрой» занималось строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Основным собственником компании был отец Романа Водянова Михаил Водянов. Выручка предприятия за прошлый год составила 72,5 миллионов рублей, а в 2020 году - один миллиард рублей. Чистый убыток компании в 2021 году составил 71,6 миллионов рублей.

«Деконом-Инвест» - кредитная компания, которая принадлежала на 99,5% ООО «УралБурСтрой» и на 0,5% Михаилу Водянову. Ее выручка за два предыдущих года была нулевой, а в 2021 году убыток составил 277,9 миллионов рублей.

На данный момент в собственности семьи депутата остается местная компания VERRA. Она является официальным дилером автомобилей Toyota, Lexus, Porsche и Exeed.

Напомним, Романа Водянова избрали в Госдуму в прошлом году. До этого он был депутатом краевого Заксобрания.

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