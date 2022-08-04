Бывший губернатор Прикамья может продать здание «Универсама»

Фото: 2gis.ru

Холдинг экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова может продать один из своих старейших активов - здание «Универсама» по улице Борчанинова, 13. Ему поступило выгодное предложение о продаже ТЦ федеральному оператору, который владеет коммерческой недвижимостью в других регионах. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», за «Универсам» готовы отдать более 700 миллионов рублей.

Согласно кадастровой карте, ТЦ построен в 1982 году, имеет площадь 8,9 тыс. кв. м. и располагается на земельном участке в 10,9 тыс. кв. м. Как говорят эксперкты, приобретение «Универсама» окупится примерно за десять лет сдачи его в аренду. Окончательное решение о продаже еще не принято.

Напомним, за последние пять лет холдинг бывшего губернатора продал торговые помещения на Комсомольском проспекте, 64, на улицах Сибирской, 50, Крупской, 39, Солдатова, 34, ТЦ «Солнечный» по ул. Гашкова, 19а. Весной продали здание ЦУМа и 5,5 тыс. кв. м. в ТРК «Столица». А потом и ключевой актив — продуктовую сеть «Семья». После этого холдинг не планировал продавать крупные объекты. Про «Универсам» Олег Чиркунов говорил, что он полностью укомплектован арендаторами, популярен у населения и приносит хороший доход.

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