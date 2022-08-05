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Политика5 августа 2022 5:21

В спецоперации на Украине погиб солдат из Барды

О гибели Арсена Юсуфкулова сообщает местная администрация
Источник:kp.ru
Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

В спецоперации на Украине погиб контрактник из Барды. О гибели Арсена Юсуфкулова сообщает администрация Бардымского округа.

«Cкopбим вмecтe c poдными и вceми бардымцами. Арсен проходил контрактную службу и принимал участие в спецоперации на Украине. Ему было 38 лет», - сообщает муниципалитет.

У погибшего солдата остались жена и трое детей.

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