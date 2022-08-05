В спецоперации на Украине погиб солдат из Барды

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

В спецоперации на Украине погиб контрактник из Барды. О гибели Арсена Юсуфкулова сообщает администрация Бардымского округа.

«Cкopбим вмecтe c poдными и вceми бардымцами. Арсен проходил контрактную службу и принимал участие в спецоперации на Украине. Ему было 38 лет», - сообщает муниципалитет.

У погибшего солдата остались жена и трое детей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65