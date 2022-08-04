За сутки COVID-19 заразились еще 195 жителей Пермского края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 195 новых случаев COVID-19. Среди инфицированных 60 жителей в возрасте 60 лет и старше. Общее число зараженных в регионе достигло 374 378.
Новые случаи COVID-19 диагностированы в 22 территориях края: в Перми, Березниках, Чайковском, Кунгуре, Краснокамском, Пермском, Чернушинском, Верещагинском, Кунгурском, Куединском, Чусовском, Лысьвенском, Горнозаводском, Добрянском, Красновишерском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Березовском, Ординском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Пермском крае от COVID-19 скончались 8 852 человека.
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