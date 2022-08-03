В Прикамье выявили еще 156 зараженных ковидом

. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае на 3 августа – плюс 156 заболевших коронавирусом. В больницы госпитализировано 16 пациентов, сообщает Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии в Пермском крае зарегистрировано 374 183 подтвержденных положительных тестов.

Новые заболевшие выявлены в семи территориях региона: в Перми, Березниках, в Кунгурском, Пермском, Соликамском, Очерском и Ординском округах.

От последствий ковида скончались 8 852 жителя Прикамья. За минувшие сутки умер один пациент.

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