В Прикамье выявили еще 156 зараженных ковидом

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Фото: Василий Вахрин
В Пермском крае на 3 августа – плюс 156 заболевших коронавирусом. В больницы госпитализировано 16 пациентов, сообщает Роспотребнадзор.
Всего с начала пандемии в Пермском крае зарегистрировано 374 183 подтвержденных положительных тестов.
Новые заболевшие выявлены в семи территориях региона: в Перми, Березниках, в Кунгурском, Пермском, Соликамском, Очерском и Ординском округах.
От последствий ковида скончались 8 852 жителя Прикамья. За минувшие сутки умер один пациент.
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