В Прикамье загорелся поезд

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В краевое ГУ МЧС России в 12.40 поступило сообщение о возгорании электропоезда на ж/д станции «Кухтым» в Добрянском городском округе.
На место выехали 53 сотрудника спецслужб на 15 машинах. Оказалось, горение происходит под полом электровоза от АКБ-батареи. В 13.20 работники ж/д станции «Кухтым» самостоятельно ликвидировали пожар до прибытия спецслужб.
По информации пресс-службы краевого ГУ МЧС России, пострадавших и погибших нет. Задержки поездов нет.
Сейчас проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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