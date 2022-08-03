Фото: скриншот видео паблика "Типичный Соликамск"/ВКонтакте

В соцсетях города Соликамска появились фото огромного черного столба дыма над рудником «Уралкалия». «Что там горит?» - спрашивали местные жители в комментариях.

Оказалось, что 19.40 в «Уралкалии» произошло задымление на конвейере участка удаления отходов рудоуправления Соликамск-1. В 20.12 возгорание было локализовано, а в 20.28 его потушили.

- Пострадавших нет, производственные объекты «Уралкалия» работают в обычном режиме. Обстоятельства происшедшего выясняются, - прокомментировали ситуацию в «Уралкалии».

По информации оперблока с сайта ГУ МЧС по Пермскому краю, к месту задымления было направлено 24 человека личного состава и 5 единиц техники. Площадь горения составила 120 квадратных метров.

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