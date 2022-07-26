В центре Перми за 32,4 миллиона рублей продают помещение, где раньше был ресторан «Халва»

Фото: localway.ru

В центре Перми выставили на продажу помещение за 32 млн. 400 тысяч рублей. Его площадь 375 кв. метров, а располагается оно на Комсомольском проспекте, 7.

- Подходит под любые виды деятельности. Состоит из первого этажа площадью 273 кв. метра и подвала размером 102 кв. метра. Все коммуникации центральные, - сообщает продавец на сайте «Avito».

Кроме того, на территории имеется огороженный мощеный дворик.

В настоящее время помещение пустует без арендаторов, а раньше здесь работал ресторан «Халва», где подавали традиционные блюда узбекской кухни: шурпу с бараниной, манты, чучвару, плов, самсу, восточные десерты и халву.

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