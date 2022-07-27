Фото: Пермская пригородная компания

«АО» Пермская пригородная компания теперь стала и туристической компанией. Об этом сообщают соцсети «дочки» РЖД.

Что это дает? Теперь компания может самостоятельно организовывать мероприятия внутреннего туризма. И использовать при этом железнодорожную инфраструктуру.

ППК уже проводит экскурсии на электропоезде «Ласточка» по «Пермскому кольцу».

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