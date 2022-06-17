Житель Прикамья держал взаперти бывшую жену и четырех детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Березников вышел из тюрьмы и стал встречаться с женщиной. Они оба не работали, а совместный досуг проводили за распитием алкоголя. В один из таких дней, мужчина избил свою подругу, забрал ее золотые серьги и сдал их в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужды.

Оказалось, что это не первый подобный случай. В период с февраля по март прошлого года мужчина неоднократно избивал сожительницу и угрожал ей убийством. Его не останавливало даже то, что женщина старше на 18 лет. А чтобы она не сбежала, мужчина забирал у нее всю одежду и прятал ключи от квартиры.

Но это была не единственная жертва преступника. В марте 2021 года, вечером, он пьяный решил навестить бывшую супругу. Началось – с претензий, закончилось - рукоприкладством. Чтобы женщина не смогла выйти из квартиры, бывший муж забрал у нее ключи, сломал телефон и закрылся дома вместе с ней и четырьмя детьми. Все это время он угрожал ей убийством, пугал, что избавится от ее грудной дочери и избивал всем, что попадется под руку: табуреткой, трубой от пылесоса, связкой ключей, стеклянной бутылкой. Мольбы о помощи и плач детей никак не действовали на мужчину.

Однажды после очередного скандала, когда нетрезвый бывший муж уснул, женщина забрала у него из кармана ключи, выбежала на улицу и позвонила в полицию. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. Там на него завели уголовные дела и оставили до суда за решеткой.

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает, что 52-летней женщине был причинен легкий вред здоровью, а 32-летней многодетной матери - тяжкий вред здоровью. В итоге суд признал мужчину виновным в грабеже, нанесении побоев, угрозе убийством и приговорил его к 10 годам колонии.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Прикамья угрожал взорвать отдел полиции

Теперь ему грозит 6,5 лет колонии (Подробнее...)