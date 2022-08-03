Празднование юбилея Перми начнется с Рождественского фестиваля

Уже с начала 2023 года пермяки смогут окунуться в атмосферу праздника, ведь зимой состоится Рождественский фестиваль. Фото: novyj-god-2022.ru

Первым мероприятием, посвященным юбилею Перми, станет Рождественский фестиваль. Об этом сообщила заместитель председателя регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.

Уже с начала 2023 года пермяки смогут окунуться в атмосферу праздника, ведь зимой состоится Рождественский фестиваль. Он объединит в себе ярмарки, традиционные ледовые фигуры, массовые спортивные мероприятия и совместную благотворительную акцию от организаторов, фонда «Дедморозим» и «Почты России».

Главным юбилейным фестивалем Перми станет «Рождение рек» на экологическую тематику, который продлится три месяца.

- Частью программы празднования юбилея могут стать и крупнейшие федеральные мероприятия, которые в 2023 году пройдут в Перми, и знаковые мероприятия в столицах и городах России – чтобы страна увидела великую пермскую культуру, - рассказала Наталья Галкина.

Презентация программы празднования 300-летия состоится в конце августа.

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