В Перми на улице Чердынской, 13 может появиться новый мини-рынок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми на участке по улице Чердынской, 13 может появиться новый мини-рынок. Об этом сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на главу администрации Индустриального района Дмитрия Дробинина.

На этом месте длительное время незаконно стояли 20 торговых объектов. Раньше земля под ними являлась федеральной собственностью, но с июня 2022 года ее передали в пользование городу. От местных жителей часто поступали жалобы на грязь, беспорядок, мусор, крыс и собак на территории. Поэтому власти приняли решение демонтировать незаконно находящиеся здесь рынок и кафе.

В ближайшее время все работы по сносу планируют завершить. Совместно с жителями власти решат, что возвести на этой территории. По мнению Дмитрия Дробинина, площадку можно использовать под новый рынок, «только с освещением, хорошими заездами, парковкой и нормальными рабочими местами».

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