В Перми снесут мини-рынок на улице Чердынской

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мини-рынок по улице Чердынской, 13 в Индустриальном районе не предусмотрен схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми и подлежит демонтажу. Если владельцы не уберут торговые павильоны самостоятельно, то их придется снести.

20 павильонов работают здесь уже много лет. Раньше земля под ними являлась федеральной собственностью, но с июня 2022 года ее передали в пользование городу.

Кроме того, пресс-служба администрации Индустриального района сообщает, что ей поступали жалобы пермяков на антисанитарию на территории мини-рынка.

С 7 июля на всех 20 торговых объектах разместили объявления с требованием о добровольном демонтаже. Если в течение трех дней ничего не изменится, то сносом павильонов займется администрация.

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