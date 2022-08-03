В Перми к Новому году появятся конфеты в честь 300-летия города

Фото: Кондитерская фабрика "Пермская"

К Новому году на Пермской кондитерской фабрике создадут конфеты, посвященные 300-летию Перми. Об этом сообщили на заседании оргкомитета «Пермь-300».

Напомним, оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Перми утвердил брендбук с юбилейной символикой в конце прошлого года. Создавать и выпускать сувениры, посвященные грядущему юбилею, будут в 2022 году.

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