Сувениры к 300-летию Перми начнут делать в следующем году

Фото: permkrai.ru

Создание и выпуск сувениров к 300-летию краевой столицы начнется в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Так, оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Перми утвердил брендбук с юбилейной символикой. Это руководство по использованию логотипа и фирменного стиля и каталог идей внедрения и использования символики праздника.

«Главная задача брендбука – это не свод правил и регламентов, а креативная рамка, которая позволит творческим командам, предпринимателям интегрировать свои проекты и идеи в юбилей Перми», – поделился Гавриил Гордеев, координатор разработавшей брендбук творческой группы.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил подготовить документ в ноябре 2021 года. По словам главы региона, завершить работу по утверждению фирменного стиля и его авторской регистрации нужно в ближайшее время. А приступить к созданию сувенирной продукции необходимо уже в начале 2022 года.

Напомним, брендбук базируется на утвержденном дизайне и образе официального логотипа юбилея Перми. Он представляет собой цифру 300, выполненную в виде так называемого контейнера, то есть формы, которую можно наделять разным смысловым и визуальным содержанием.