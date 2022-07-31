Четыре человека погибли в ДТП в Прикамье

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сегодня вечером, 31 июля, в Прикамье возле поселка Дивья под Добрянкой произошло жуткое ДТП. Девушка-водитель иномарки выехала на встречку, машина столкнулась с большегрузом. Сидящие в ней погибли.

Кроме того, в грузовик врезались еще два автомобиля – отечественная легковушка и внедорожник.

Один из автомобилей улетел под откос. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

- В 18 часов 50 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автотранспортных средств возле поселка Дивья Добрянского городского округа, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - На место аварии выдвинулись спасатели - 9 единиц техники и 21 человек личного состава.

В полиции Прикамья сообщили подробности трагедии, подчеркнув, что на месте до сих пор работают сотрудники ГИБДД и что информация пока предварительная.

- По предварительным данным, по автодороге Полазна – Чусовой со стороны города Чусового двигался автомобиль «Шкода Фабия» под управлением девушки, которая на 7 километре дороги по неустановленным причинам выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Скания». От столкновения грузовик, в свою очередь, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «Лада Гранта» и «Ниссан Кашкай».

В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое получили травмы. Как сообщают спасатели, один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в Добрянскую городскую больницу, и одна женщина отправлена на амбулаторное лечение.

Выяснение всех обстоятельств аварии продолжается.