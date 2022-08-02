В спецоперации на Украине погиб 20-летний Борис Вавилин из Прикамья

Фото: администрация города Кудымкара / Вконтакте

В спецоперации на Украине погиб 20-летний Борис Вавилин из города Кудымкара Пермского края. Об этом сообщила администрация Кудымкарского городского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с погибшим пройдет в среду, 3 августа, в 10.30 в Культурно-деловом центре по улице 50 Лет Октября, 12 в Кудымкаре. Траурный митинг в память о Борисе Вавилине начнется в 12.00 часов.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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