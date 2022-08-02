За сутки в Прикамье подтверждено 150 новых случаев COVID-19

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 46 жителей в возрасте 60 лет и старше. Общее число инфицированных в регионе достигло отметки 374 027.
Новые случаи заболевания диагностированы в семи территориях края: в Перми, Чайковском, Чернушинском, Чусовском, Октябрьском, Березовском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 8 851 человек.
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