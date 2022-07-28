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Общество28 июля 2022 13:34

В Перми появится лаборатория для изучения опасных инфекций

Ее построят в Мотовилихе
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Перми построят лабораторию для изучения и расшифровки опасных инфекций. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пермскую комиссию по землепользованию и застройке.

Появиться лаборатория должна в Мотовилихинском районе на участке по улице Лебедева, 26. Ее площадь составит 4,1 тыс. квадратов.

По информации издания, Центр гигиены и эпидемиологии обратился в комиссию по землепользованию с просьбой установить на участке по улице Лебедева, 26, подзоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотностью до восьми этажей.

Теперь проект направят на публичные слушания.

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