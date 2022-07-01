«Сидят под зонтиком и молят о помощи»: В Лысьве появился необычный арт-объект

Место для «Ожидания» выбирали долго, в итоге остановились на детском парке возле пруда. Фото: Николай Карелов

- Идея скульптуры «Ожидание» появилась у меня еще в прошлом году, - говорит скульптор из Лысьвы Николай Карелов. – Долго думал над темой брошенных животных, хотелось сделать что-то необычное, что вызывало бы у людей сострадание.

Пришедшую ему идею щенков под зонтиком скульптор сначала нарисовал, потом начал думать над ее воплощением в жизнь. Слепил из пластилина. Получилось хорошо. Потом сварил из металла зонтик, сделал в нем прорезь для копилки.

- Для щенков я сначала сделал металлический каркас: туловище, хвост, уши, лапы, а потом начал лепить вокруг цементным раствором, - рассказал «Комсомольской правде» художник. – Особое внимание уделил глазам. С поднятыми вверх бровями щенки просто молят о помощи. В финале покрыл получившиеся фигурки краской с эффектом старой бронзы.

Композиция арт-объекта говорит о том, что старый брошенный зонтик стал приютом для маленьких щенков. Идет дождь, а они сидят под зонтиком и ждут, когда в их жизни появится тот единственный человек, который заберет их к себе и станет их хозяином.

Место для «Ожидания» выбирали долго, в итоге остановились на детском парке возле пруда. Недавно у старого детского парка сделали продолжение и разместили здесь площадку для тренировки собак. А новая скульптура стала хорошим и очень трогательным дополнением для городского пейзажа.

Ключик от копилки, установленной в зонтике скульптуры, передали сотрудникам лысьвенского приюта для брошенных животных. Все собранные средства пойдут на помощь пушистым хвостикам.

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