Пермяку, который случайно убил троих друзей, вынесли приговор

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Осенью прошлого года пермяк купил пятилитровую канистру со спиртосодержащей жидкостью и решил выпить содержимое вместе с тремя приятелями. Он понимал, что «напиток» может быть небезопасен, но решил рискнуть. После застолья трое друзей скончались.
Согласно заключению эксперта, эта жидкость на 84% была метанолом и мужчины умерли от острого отравления.
Пермяк заранее не знал о метиловом спирте в бутылке, но вину признал и раскаялся. Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, Дзержинский районный суд приговорил мужчину по статье «Причинение смерти по неосторожности» к 3 годам колонии. Приговор уже вступил в законную силу.
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