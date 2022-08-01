Пермяку, который случайно убил троих друзей, вынесли приговор

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенью прошлого года пермяк купил пятилитровую канистру со спиртосодержащей жидкостью и решил выпить содержимое вместе с тремя приятелями. Он понимал, что «напиток» может быть небезопасен, но решил рискнуть. После застолья трое друзей скончались.

Согласно заключению эксперта, эта жидкость на 84% была метанолом и мужчины умерли от острого отравления.

Пермяк заранее не знал о метиловом спирте в бутылке, но вину признал и раскаялся. Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, Дзержинский районный суд приговорил мужчину по статье «Причинение смерти по неосторожности» к 3 годам колонии. Приговор уже вступил в законную силу.

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