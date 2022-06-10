Пермяк случайно убил троих приятелей

Согласно заключению эксперта, жидкость содержала 84 % метилового спирта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Осенью 2021 года пермяк купил пятилитровую канистру со спиртосодержащей жидкостью и решил распить ее в кругу троих приятелей. Он понимал, что «напиток» может быть небезопасен для организма, но решил рискнуть. После застолья трое друзей скончались.
Согласно заключению эксперта, жидкость содержала 84 % метилового спирта, а «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» установлено, что он не должен превышать 0,05%. Из этого следует, что мужчины умерли от острого отравления.
Пермяк не знал о метиловом спирте в бутылке, но вину признал и раскаялся. Дзержинский районный суд Перми вынес мужчине приговор по статье «Причинение смерти по неосторожности» и приговорил его к трем годам тюрьмы.
Пресс-служба Дзержинского районного суда сообщает, что приговор в законную силу еще не вступил.
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