Пермяк случайно убил троих приятелей

Согласно заключению эксперта, жидкость содержала 84 % метилового спирта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью 2021 года пермяк купил пятилитровую канистру со спиртосодержащей жидкостью и решил распить ее в кругу троих приятелей. Он понимал, что «напиток» может быть небезопасен для организма, но решил рискнуть. После застолья трое друзей скончались.

Согласно заключению эксперта, жидкость содержала 84 % метилового спирта, а «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» установлено, что он не должен превышать 0,05%. Из этого следует, что мужчины умерли от острого отравления.

Пермяк не знал о метиловом спирте в бутылке, но вину признал и раскаялся. Дзержинский районный суд Перми вынес мужчине приговор по статье «Причинение смерти по неосторожности» и приговорил его к трем годам тюрьмы.

Пресс-служба Дзержинского районного суда сообщает, что приговор в законную силу еще не вступил.

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